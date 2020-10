Tale e Quale Show 2020: il vincitore della puntata del 9 ottobre (VIDEO) (Di sabato 10 ottobre 2020) Tale e Quale Show 2020 il vincitore della puntata del 9 ottobre 2020 è Pago che canta “Gold” degli Spandau Ballet, nei panni di Tony Hadley. Ecco il VIDEO. Ieri, venerdì 9 ottobre è andata in onda la quarta puntata della decima edizione di Tale e Quale Show. Il varietà di Rai 1 andato in onda ieri sera, come ogni venerdì alle 21:15 circa su Rai 1, è condotto da Carlo Conti. Le regole sono sempre le stesse: i concorrenti si esibiscono ogni settimana, imitando, sia con la voce che nell’aspetto e nelle movenze, personaggi famosi. La ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 10 ottobre 2020)ildel 9è Pago che canta “Gold” degli Spandau Ballet, nei panni di Tony Hadley. Ecco il. Ieri, venerdì 9è andata in onda la quartadecima edizione di. Il varietà di Rai 1 andato in onda ieri sera, come ogni venerdì alle 21:15 circa su Rai 1, è condotto da Carlo Conti. Le regole sono sempre le stesse: i concorrenti si esibiscono ogni settimana, imitando, sia con la voce che nell’aspetto e nelle movenze, personaggi famosi. La ...

