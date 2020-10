Roma, le voci dalla piazza negazionista contro la “Dittatura sanitaria”: “Coronavirus? Una montatura, i miei amici stanno tutti bene” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Siamo contro la dittatura sanitaria che è parte e strumento di una dittatura più grande”. La piazza di Roma è scatenatissima, ci sono opinioni per tutti i gusti, dal complottismo più spinto alle teorie da bar. C’è chi si rifà apertamente QAnon e chi scomoda addirittura Antonio Gramsci. tutti hanno un’idea chiara: il Coronavirus e la pandemia sono una gigantesca montatura. A quale pro? “Per controllarci” o per “arricchire le case farmaceutiche”, tutti concordi nell’affermare che si tratta di una “normale influenza”. L'articolo Roma, le voci dalla piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) “Siamola dittatura sanitaria che è parte e strumento di una dittatura più grande”. Ladiè scatenatissima, ci sono opinioni peri gusti, dal complottismo più spinto alle teorie da bar. C’è chi si rifà apertamente QAnon e chi scomoda addirittura Antonio Gramsci.hanno un’idea chiara: il Coronavirus e la pandemia sono una gigantesca. A quale pro? “Perllarci” o per “arricchire le case farmaceutiche”,concordi nell’affermare che si tratta di una “normale influenza”. L'articolo, le...

