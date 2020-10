PS5 conferma tra i giochi retrocompatibili The Last of Us | Parte II | la serie Uncharted e altri giochi di Naughty Dog

IGNitalia : Tra l'elenco dei giochi per PlayStation 4 ottimizzati su #PS5 ci sarà anche #GhostOfTsushima, che su next-gen girer… - BKTPGroup : #PS5 conferma l'architettura RDNA 2 nel video teardown - - spaziogames : E noi non vediamo l'ora di (ri)giocarci! #GhostOfTsushima #TheLastofUsParteII - IGNitalia : Il Technical Producer di Counterplay Games conferma che #Godfall offrirà un endgame molto variegato, le cui mission… - infoitscienza : PS5 conferma Wi-Fi 6 e SuperSpeed USB nel video teardown -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 conferma

We're excited to share that all of our PS4 games will be backwards compatible on #PS5, including: The Last of Us Part II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy, Uncharted ...Sordo chiude la prima tappa del Rally Italia Sardegna in testa. Suninen non riesce a mantenere il contatto con lo spagnolo. Neuville è scatenato e chiude superando anche Ogier: ora è sul podio.