Meteo Roma del 10-10-2020 ore 19 | 15

(Di sabato 10 ottobre 2020)bene ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord no maltempo diffuso in particolar modo sul Friuli Venezia Giulia e Veneto dove saranno possibili nubifragi al pomeriggio in serata ancora precipitazioni diffuse al settentrione con variabilità sul nord-ovest neve sulle Alpi orientali a quote di bassa montagna al centro giornata piovosa specialmente sui settori tirrenici nuove compatte sui settori adriatici al pomeriggio si potranno ancora manifestare piovaschi sulle regioni centrali in serata in nottata tempo più asciutto con un regolare assoluta giornata all’insegna della nuvolosità con piovaschi tra Campania e isole maggiori nelle ore pomeridiane in serata non si verificheranno variazioni con pioggia intensa in transito dalla Sicilia verso i settori tirrenici nelle ore notturne temperature ...