Marcia | Podebrady 2020 | vince Karlstrom | Giupponi secondo con standard olimpico

(Di sabato 10 ottobre 2020) Arrivano ancora buone notizie dal match internazionale didi. Dopo il trionfo di Antonella Palmisano, l’Italia può festeggiare anche ilposto di Matteo, che chiude i 2okm diin 1h19:58, raggiungendo anche lo. Per il bergamasco si tratta inoltre del record personale, battuto quello stabilito ai Giochi di Rio in 1h20:27. La vittoria è andata al favoritissimo della vigilia, lo svedese bronzo mondiale Perseus, terza piazza per il francese Gabriel Bordier (1h20:19). Bene anche l’azzurro Federico Tontodonati, quinto in 1h22:11. Nei primi dieci anche il cinquantista Stefano Chiesa (settimo con 1h22:31), Francesco Fortunato (nono in ...