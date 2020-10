Lampedusa | sbarcati 433 migranti in poche ore

(Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovi sbarchi di, dove inore sono arrivati circa 433 persone - per la maggior parte di nazionalità tunisina - su diversi barchini. Tutti sono stati già portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Sottoposti ai tamponi Domani, 11 ottobre, è atteso l'arrivo della nave quarantena Azzurra, mentre in rada dell'isola c'è già la Snav Adriatica. Iverranno imbarcati man mano che arriverà l'esito dei tamponi ai quali verranno sottoposti.

Sbarchi a ripetizione a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono arrivati, con diversi barchini, 433 migranti, per la maggior parte tunisini. (ANSA) ...Attimi di tensione al porto a bordo della Rhapsody: i migranti vogliono scendere. In 400 hanno già lasciato il traghetto. In mattinata 2 di loro hanno tentato la fuga gettandosi a mare ...