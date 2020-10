La guerra a TikTok | un altro stato l’ha bandita per contenuti immorali

Leggi su meteoweek

(Di sabato 10 ottobre 2020) “L’autorità ha concesso molto tempo, manon ha rispettato pienamente le istruzioni. Pertanto – afferma l’Authority in una nota – sono state emesse istruzioni per il blocco delle applicazioni Il Pakistan ha vietato da ieri di scaricare, il servizio di social networking cinese di condivisione di video, per i suoie … L'articolo La: unl’haperproviene da www.meteoweek.com.