Juventus, Peeters: “Ronaldo? In allenamento lo staff ci dice di stare attenti, è un capitale del club” (Di sabato 10 ottobre 2020) Interessanti dichiarazioni di Daouda Peeters, centrocampista guineano della Juventus U23, che intervistato da RTFB ha raccontato qualche aneddoto su Cristiano Ronaldo. “La prima volta l’ho visto in palestra, mi ha salutato e mi ha chiesto del Belgio e della Guinea – spiega il giovane bianconero – Quando siamo in allenamento lo staff ci dice di stare attenti, Ronaldo è un grande capitale del club. La Juve? Quando mi hanno chiamato avevo fatto appena sei mesi alla Sampdoria, pensavo fosse uno scherzo e invece era tutto vero.” Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Interessanti dichiarazioni di Daouda, centrocampista guineano dellaU23, che intervistato da RTFB ha raccontato qualche aneddoto su Cristiano Ronaldo. “La prima volta l’ho visto in palestra, mi ha salutato e mi ha chiesto del Belgio e della Guinea – spiega il giovane bianconero – Quando siamo inlocidi, Ronaldo è un grandedel club. La Juve? Quando mi hanno chiamato avevo fatto appena sei mesi alla Sampdoria, pensavo fosse uno scherzo e invece era tutto vero.”

sportface2016 : #Juventus Le parole del giovane dell'U23 #Peeters su #CristianoRonaldo - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???? #Juventus, rivelazione di Daouda #Peeters dell'Under 23 su #CristianoRonaldo: 'In allenamento lo staff tecnico ci… - junews24com : Juventus U23 in Nazionale: subito sorprese per due giocatori bianconeri - - JJenio82 : RT @TUTTOJUVE_COM: Peeters: 'Quando ci alleniamo con la prima squadra lo staff ci dice di stare attenti a CR7 che è un capitale del club. C… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Peeters: 'Quando ci alleniamo con la prima squadra lo staff ci dice di stare attenti a CR7 che è un capitale del club. C… -