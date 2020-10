Juventus, l’ex gioiello bianconero svela: “Potevo tornare a Torino, ma…” (Di sabato 10 ottobre 2020) Juventus – Se Morata è stato l’attaccante voluto da Andrea Pirlo come titolare, Moise Kean era di certo la prima scelta come bomber di riserva. L’ex attaccante della Juventus in quanto prodotto del vivaio non avrebbe occupato posti in lista Champions. Inoltre, le doti tecniche e atletiche lo rendono uno degli attaccanti più promettenti della nuova generazione. Sembrava tutto fatto, accordo col calciatore e Paratici in contatto con l’Everton, ma all’ultimo il classe 2000 scelse il PSG. Juventus, le parole di Moise Kean Confermata da lui stesso nel corso di un’intervista, riportata da Calciomercato.it, concessa ai microfoni della Rai: “Sì, potevo tornare alla Juventus, è tutto vero. Ma ho deciso insieme alla mia famiglia di andare ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 ottobre 2020)– Se Morata è stato l’attaccante voluto da Andrea Pirlo come titolare, Moise Kean era di certo la prima scelta come bomber di riserva. L’ex attaccante dellain quanto prodotto del vivaio non avrebbe occupato posti in lista Champions. Inoltre, le doti tecniche e atletiche lo rendono uno degli attaccanti più promettenti della nuova generazione. Sembrava tutto fatto, accordo col calciatore e Paratici in contatto con l’Everton, ma all’ultimo il classe 2000 scelse il PSG., le parole di Moise Kean Confermata da lui stesso nel corso di un’intervista, riportata da Calciomercato.it, concessa ai microfoni della Rai: “Sì, potevoalla, è tutto vero. Ma ho deciso insieme alla mia famiglia di andare ...

sportli26181512 : Morata o Dybala, qual è la spalla migliore per CR7? VOTA il sondaggio: Morata o Dybala, qual è la spalla migliore p… - violanews : Chiesa l'ingaggio è super. Ma non basta per essere nella top ten della Juventus - - Dalla_SerieA : Juve, Bonucci e il benvenuto a Chiesa: 'Preparati...' - - sportli26181512 : Juve, ricordi Thiago? Si dimette da allenatore del Victoria Guimaraes. Il club: 'Sei un insicuro!': Juve, ricordi T… - sportli26181512 : Juve, senti Balzaretti: 'Chiesa e Kulusevski sono compatibili' VIDEO: L'ex terzino della Juventus Federico Balzaret… -