Giletti e Calenda mandano in tilt il Pd. "Chi vogliono candidare ora". Ma sono seri? Rischio "zero voti" (Di sabato 10 ottobre 2020) Le candidature possibili di Massimo Giletti (col centrodestra) e Carlo Calenda (nel centrosinistra) a sindaco di Roma mandano nel pallone il Pd. Al Nazareno vedono come fumo negli occhi la possibilità che il leader di Azione scenda in campo per "federare" i progressisti, come suggerito dal dem Pierluigi Castagnetti. Dall'altro lato, se davvero Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia convergeranno sul giornalista conduttore di Non è l'arena, risulterebbe impossibile sperare in una conferma di Virginia Raggi, grillina ma garante "nascosta" della tenuta del patto di governo tra Pd e M5s. I dem, infatti, starebbero pensando di non dare battaglia contro la sindaca uscente, opponendo una candidatura debole. Ma Giletti e Calenda cambiano tutto.

