Foggia Marchionni | scelto l’allenatore

Il campionato del Foggia deve ancora iniziare ma gli animi sono già bollenti. Dopo l'addio di Capuano, dopo un solo mese di matrimonio, arriva la rescissione consensuale con l'allenatore chiamato a sostituirlo, Maiuri. L'ex allenatore del Foggia aveva disertato gli allenamenti scontento della campagna acquisti. In una nota il Calcio Foggia 1920 rende noto che il rapporto lavorativo con Maiuri verrà interrotto. Intanto domani il Foggia affronterà il Potenza nella prima gara del campionato di Serie C 2020/2021, orfana dell'allenatore e sicuramente con gli animi un po' scossi. Per colmare questa mancanza, il Foggia sta pensando a Marchionni allenatore, al suo debutto. Sul mercato intanto si tentano i colpi Raggio Garibaldi e Naessens.

