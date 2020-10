Covid, il governo prepara una nuova stretta: chiusure anticipate e niente feste (Di sabato 10 ottobre 2020) Misure più strette, quelle studiate dal governo per il nuovo Dpcm, per contenere i contagi in seguito alla costante crescita degli ultimi giorni. Vietate feste e party privati con più di 10 persone, ... Leggi su globalist (Di sabato 10 ottobre 2020) Misure più strette, quelle studiate dalper il nuovo Dpcm, per contenere i contagi in seguito alla costante crescita degli ultimi giorni. Vietatee party privati con più di 10 persone, ...

Giorgiolaporta : No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza… - fattoquotidiano : Il Covid ha messo le ali a Spid. L’Inps pensiona i vecchi codici, il governo lancia procedura semplificata. La guid… - MediasetTgcom24 : Covid, la nuova stretta del governo per contenere il virus: no feste, nozze solo tra intimi, chiusura anticipata de… - Artgiuliafoschi : @w_n_compass @borghi_claudio La mascherina è il simbolo del declino di questo stato che abbandona i cittadini. 'il… - Ariel2575 : RT @Yi_Benevolence: A me fa più paura il governo del Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo Covid, stretta governo in vista: ristoranti chiusi prima, lockdown regionali e più smart working Il Messaggero Coronavirus Italia, Sileri: “Coltello tra i denti per altri otto mesi, sappiamo affrontare meglio il Covid”

Sull’argomento degli stadi, e sul fatto che le priorità del governo e del paese debbano essere altre, almeno, il ministro poi si è ravveduto. Sileri sembra in qualche modo cosciente del meccanismo, ta ...

Borrelli e il Vajont: «Il sistema di prevenzione ora ci rende orgogliosi»

Il capo dipartimento della protezione civile al cimitero di Fortogna: «In arrivo a fine mese “It-alert” per avvisare i cittadini dei rischi imminenti» ...

Sull’argomento degli stadi, e sul fatto che le priorità del governo e del paese debbano essere altre, almeno, il ministro poi si è ravveduto. Sileri sembra in qualche modo cosciente del meccanismo, ta ...Il capo dipartimento della protezione civile al cimitero di Fortogna: «In arrivo a fine mese “It-alert” per avvisare i cittadini dei rischi imminenti» ...