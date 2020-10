Covid: Filippine, 2.249 casi in 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - Le Filippine hanno registrato 2.249 casi di coronavirus e ulteriori 87 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - Lehanno registrato 2.249di coronavirus e ulteriori 87 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta ...

Le Filippine detengono il poco invidiabile record di contagi da coronavirus nel sud-est asiatico. Il ministero della Salute delle Filippine ha fatto sapere che le nuove infezioni da coronavirus sono ...

