Caterina Balivo lacrime su Instagram, un lutto difficile da superare (Di sabato 10 ottobre 2020) Caterina Balivo ha sorpreso i fan, la conduttrice si è mostrata preda delle lacrime su Instagram dopo un lutto difficile da digerire. Il viso scosso dalle lacrime e il volto rigato dal pianto appena concluso, una Caterina ben diversa da quella che siamo abituati a vedere, sempre sorridere ed energica. La conduttrice ha da poco ricevuto un brutta notizia e ha voluto condividere questo momento di profondo lutto con tutti i suoi fan. La voce rotta lascia trasparire tutto il suo dolore e per chi guarda le sue storie è davvero impossibile non commuoversi insieme a lei.

