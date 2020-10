Yoko Ono | l’omaggio a John Lennon che oggi avrebbe compiuto 80 anni

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi John Lennon, il leggendario Beatle, avrebbe compiuto 80 anni. Il 9 ottobre è un giorno speciale nel calendario degli appassionati di musica. Ma anche, naturalmente, in quello del grande amore di John: Yoko Ono. Lei era con lui, stavano rientrando nel loro appartamento di New York, quando Mark David Chapman, un fan squilibrato, gli sparò e lo uccise. Era l’8 dicembre 1980. Da allora sono passati quasi quarant’anni, ma Yoko non ha mai smesso di amare John.

In più, da oggi, è disponibile Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes, cofanetto celebrativo della carriera solista dell’ex Beatles, curato personalmente da Yoko Ono e dal figlio Sean Lennon. «È ...La discografia celebra quelo che sarebbe stato il suo ottantesimo compleanno con l'antologia Gimme some truth, trentasei brani scelti e remixati da suo figlio Sean e da Yoko Ono. La cima dell'Empire ...