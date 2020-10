Turista toscana restituisce 15 chili di sabbia alla Sardegna: è stata “portata via da una bambina” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un grande pacco contenente 15 chili di sabbia e ciottoli è stato spedito dalla toscana ed è giunto in Sardegna. E’ una nuova restituzione dopo un prelievo avvenuto circa 40 anni fa sui litorali dell’Isola, tra i quali Piscinas e Is Arutas. Insieme al plico, ricevuto dall’associazione Sardegna Rubata e Depredata, anche una lettera di Elena, una Turista che da Badina – erano gli anni ’80 e ’90 – veniva a trascorrere le vacanze in Sardegna. “Recentemente svuotando la cantina di famiglia ho trovato delle vecchie casse con i miei giochi del mare, frugando tra quei ricordi ho avuto un colpo al cuore….bottiglie ormai sbiadite con dentro la sabbia portata via da una ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un grande pacco contenente 15die ciottoli è stato spedito ded è giunto in. E’ una nuova restituzione dopo un prelievo avvenuto circa 40 anni fa sui litorali dell’Isola, tra i quali Piscinas e Is Arutas. Insieme al plico, ricevuto dall’associazioneRubata e Depredata, anche una lettera di Elena, unache da Badina – erano gli anni ’80 e ’90 – veniva a trascorrere le vacanze in. “Recentemente svuotando la cantina di famiglia ho trovato delle vecchie casse con i miei giochi del mare, frugando tra quei ricordi ho avuto un colpo al cuore….bottiglie ormai sbiadite con dentro laportata via da una ...

Un maxi pacco da 15 chili di sabbia e ciottoli dalla Toscana alla Sardegna: si tratta di una nuova restituzione dopo un prelievo avvenuto circa 40 anni fa sui litorali dell'Isola, tra i quali Piscinas ...

