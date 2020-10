Sembrano scritte da ubriachi (Di sabato 10 ottobre 2020) Soltanto una sparuta minoranza di volonterosi perditempo si prende la briga di compulsare le uniche fonti certe, ossia Gazzetta Ufficiale della Repubblica e bollettini ufficiali delle regioni. È l'... Leggi su italiaoggi (Di sabato 10 ottobre 2020) Soltanto una sparuta minoranza di volonterosi perditempo si prende la briga di compulsare le uniche fonti certe, ossia Gazzetta Ufficiale della Repubblica e bollettini ufficiali delle regioni. È l'...

Sembrano scritte da ubriachi

Non poche fra le disposizioni emanate sono di complicata lettura. È sufficiente guardare al citato decreto 125 per restare interdetti di fronte al permanere di protocolli già in vigore, ma in parte sm ...

