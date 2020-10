‘Se l’andamento dei casi continuerà con i ritmi attuali in meno di un mese le terapie intensive al Centro-Sud potranno andare in sofferenza’ (Di venerdì 9 ottobre 2020) Coronavirus, il presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani: le terapie intensive al Centro-Sud potranno andare in sofferenza. Coronavirus, scatta l’allarme degli anestesisti per quanto riguarda i reparti di terapia intensiva al Centro e al Sud. Secondo Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, l’Italia potrebbe presto fare i conti con una seconda ondata di coronavirus, con un aumento esponenziale dei casi. CoronavirusCoronavirus, l’allarme degli anestesisti: “terapie intensive al Centro-Sud potranno andare in sofferenza” “Se l’andamento dei ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Coronavirus, il presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani: leal-Sudin sofferenza. Coronavirus, scatta l’allarme degli anestesisti per quanto riguarda i reparti di terapia intensiva ale al Sud. Secondo Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, l’Italia potrebbe presto fare i conti con una seconda ondata di coronavirus, con un aumento esponenziale dei. CoronavirusCoronavirus, l’allarme degli anestesisti: “al-Sudin sofferenza” “Se l’andamento dei ...

