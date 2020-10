Scuola, lo sciopero non può intaccare l’attività didattica: le novità (Di venerdì 9 ottobre 2020) Novità: stop allo sciopero a Scuola prima e dopo le vacanze. La decisione è avvenuta grazie ad un accordo tra Aran e i sindacati Le novità sullo sciopero a Scuola Il ministero dell’Istruzione ha predisposto un’applicazione dove le istituzioni scolastiche dovranno raccogliere i dati relativi agli scioperi che dovranno essere inseriti in un’apposita piattaforma. Lo riporta il quotidiano ‘Italia Oggi’. I dati verranno messi a disposizione dei genitori. Questo permetterà di conoscere in anticipo le possibili percentuali di adesione del personale scolastico ai vari scioperi indetti dai sindacati. C’è un’importante novità. Gli scioperi non potranno essere effettuati cinque giorni prima e dopo le vacanze e cinque giorni dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Novità: stop alloprima e dopo le vacanze. La decisione è avvenuta grazie ad un accordo tra Aran e i sindacati Le novità sulloIl ministero dell’Istruzione ha predisposto un’applicazione dove le istituzioni scolastiche dovranno raccogliere i dati relativi agli scioperi che dovranno essere inseriti in un’apposita piattaforma. Lo riporta il quotidiano ‘Italia Oggi’. I dati verranno messi a disposizione dei genitori. Questo permetterà di conoscere in anticipo le possibili percentuali di adesione del personale scolastico ai vari scioperi indetti dai sindacati. C’è un’importante novità. Gli scioperi non potranno essere effettuati cinque giorni prima e dopo le vacanze e cinque giorni dopo ...

