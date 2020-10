Rally | Andrea e Giuseppe Nucita all’assalto dell’Elba

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo uno strepitoso podio a San Martino di Castrozzacercano il bis aldell’Elba in programma nel weekendsi presentano alla 53° edizione deldell’Elba in gran forma e determinati nel proseguire sulla scia dell’esaltante prova trentina di San Martino di Castrozza in cui si sono… L'articoloall’assalto dell’Elba Corriere Nazionale.