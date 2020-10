Pronto a entrare al GF Vip. La notizia arriva dal vippone: “Finalmente ce l’abbiamo fatta” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Presto un nuovo, probabile ingresso nella Casa del GF Vip. È direttamente il ‘vippone’ a dare la notizia ai fan: dopo 25 giorni trascorsi in ospedale per essere risultato positivo al coronavirus, Paolo Brosio è guarito. Il giornalista ha finalmente ottenuto i risultati degli ultimi due tamponi effettuati nell’arco di 24 ore ed entrambi evidenziano la negatività al virus. Come detto, è stato lo stesso Brosio a comunicarlo con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui ringrazia medici e infermieri dell’ospedale ICC Casal Palocco di Roma che lo hanno supportato, aiutandolo a superare la polmonite interstiziale bilaterale e l’infezione intestinale che lo avevano colpito, costringendolo a rinunciare, almeno temporaneamente, a partecipare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Presto un nuovo, probabile ingresso nella Casa del GF Vip. È direttamente il ‘’ a dare laai fan: dopo 25 giorni trascorsi in ospedale per essere risultato positivo al coronavirus, Paolo Brosio è guarito. Il giornalista ha finalmente ottenuto i risultati degli ultimi due tamponi effettuati nell’arco di 24 ore ed entrambi evidenziano la negatività al virus. Come detto, è stato lo stesso Brosio a comunicarlo con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui ringrazia medici e infermieri dell’ospedale ICC Casal Palocco di Roma che lo hanno supportato, aiutandolo a superare la polmonite interstiziale bilaterale e l’infezione intestinale che lo avevano colpito, costringendolo a rinunciare, almeno temporaneamente, a partecipare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. ...

Ultime Notizie dalla rete : Pronto entrare File al pronto soccorso e i parenti nei tendoni, di giorno al caldo e di notte al freddo Corriere Bergamo - Corriere della Sera File al pronto soccorso e i parenti nei tendoni, di giorno al caldo e di notte al freddo

Nel pronto soccorso c’è una dozzina di persone ... Per fortuna c’è una porta per entrare nell’ospedale, dove la sera si può stare al caldo. Peccato che l’ingresso sia poco segnalato».

Casse di previdenza pronte a entrare nel Fondo Italiano. Rumors

La previdenza in campo contro la crisi. Le Casse previdenziali si preparano a entrare nel Fondo Italiano d’investimento per sostenere il sistema economico italiano. Secondo quanto risulta a MF-Milano ...

Casse di previdenza pronte a entrare nel Fondo Italiano. Rumors

La previdenza in campo contro la crisi. Le Casse previdenziali si preparano a entrare nel Fondo Italiano d'investimento per sostenere il sistema economico italiano. Secondo quanto risulta a MF-Milano ...