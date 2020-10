Osimhen | “Questo è un sogno che si avvera Niente è impossibile”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Victor, attaccante del Napoli, si è raccontato in un’intervista al club azzurro. Queste le sue parole: “Sono cresciuto in un ambiente molto umile, è stato molto difficile per me. Mia madre è venuta a mancare quando ero piccolissimo, tre mesi dopo mio padre ha perso il lavoro. Dovevo vendere acqua nelle strade trafficate di Lagos per poter sopravvivere, è stato un periodo duro. E’ un luogo in cui non c’è speranza, dove nessuno ti dice di credere in te. Faccio tutto questo perché credo che il calcio sia l’unica speranza per me e la mia famiglia, per poter vivere una vita dignitosa. Se avessi chiesto alle persone del luogo ti avrebbero detto che non sarebbe uscito nulla di buono dalla famiglia di Victor. Adesso sono felice di dove sono arrivato. Ho visto mio padre faticare nella vita. Penso che ...