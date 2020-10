Omofobia per due ristoratori: “Culattoni con l’AIDS” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Succede in Italia, nel 2020: una lettera anonima è stata inviata ad una pizzeria in un altro caso di Omofobia, che però ha un lieto fine. La vicenda, spiacevole e inopportuna, si svolge a Torino, in una pizzeria di cui Gaetano e Stefano sono i titolari. Si tratta della pizzeria 150 di via Nizza 29. Leggendo tra la posta posta ritirata un mattino, i due trovano una lettera. La lettera, ennesimo gesto di Omofobia a Torino – fonte: google Una lettera colma di odio e Omofobia: Dentro trovano una missiva, abilmente scritta a macchina per mantenere l’anonimato. La lettera, trionfo di odio e intolleranza, recita tesutalmente: “È un peccato che non vogliate riaprire a pranzo in un momento in cui tutti hanno voglia di riaprire e ricominciare, ma considerando che ho saputo che siete due noti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Succede in Italia, nel 2020: una lettera anonima è stata inviata ad una pizzeria in un altro caso di, che però ha un lieto fine. La vicenda, spiacevole e inopportuna, si svolge a Torino, in una pizzeria di cui Gaetano e Stefano sono i titolari. Si tratta della pizzeria 150 di via Nizza 29. Leggendo tra la posta posta ritirata un mattino, i due trovano una lettera. La lettera, ennesimo gesto dia Torino – fonte: google Una lettera colma di odio e: Dentro trovano una missiva, abilmente scritta a macchina per mantenere l’anonimato. La lettera, trionfo di odio e intolleranza, recita tesutalmente: “È un peccato che non vogliate riaprire a pranzo in un momento in cui tutti hanno voglia di riaprire e ricominciare, ma considerando che ho saputo che siete due noti ...

A confrontarsi, Vladimir Luxuria e Lucia Borgonzoni. Il tema? L'omofobia, quanto detto da Nino Spirlì, vicepresidente della Calabria, omosessuale, il quale ha rivendicato il diritto di usare le parole ...

Se sei una insegnante che non è d'accordo con un certo modo di insengare nelle scuole, promuovendo ciè il transgenderismo, allora vieni licenziato ...

