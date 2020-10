"Non si può escludere". Virus, la situazione precipita a tempo record: la confessione di Boccia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le notizie escono a valanga, l'emergenza coronaVirus è tornata a picchiare durissimo: nel giro di un paio di giorni ci siamo trovati in piena seconda ondata. E ora, che si fa? Per ora niente lockdown e nemmeno chiusura delle regioni. Ma non si può escludere nulla. E il fatto che nulla si possa escludere lo conferma Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie: "Non escludere interventi in caso di aumenti dei contagi non significa chiudere, ma essere pronti a ogni intervento". Insomma, non viene escluso uno stop alla mobilità tra regioni. "Evitiamo di generare preoccupazioni. La priorità assoluta per il Governo e per le Regioni è difendere lavoro e scuola", ha aggiunto. E ancora: "Oggi le reti sanitarie regionali funzionano bene ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le notizie escono a valanga, l'emergenza coronaè tornata a picchiare durissimo: nel giro di un paio di giorni ci siamo trovati in piena seconda ondata. E ora, che si fa? Per ora niente lockdown e nemmeno chiusura delle regioni. Ma non sinulla. E il fatto che nulla si possalo conferma Francesco, ministro per gli Affari regionali e le autonomie: "Noninterventi in caso di aumenti dei contagi non significa chiudere, ma essere pronti a ogni intervento". Insomma, non viene escluso uno stop alla mobilità tra regioni. "Evitiamo di generare preoccupazioni. La priorità assoluta per il Governo e per le Regioni è difendere lavoro e scuola", ha aggiunto. E ancora: "Oggi le reti sanitarie regionali funzionano bene ...

(Teleborsa) - Dopo un periodo di parziale tregua, con la curva dei contagi sotto controllo, il coronavirus è tornato a far paura nel nostro Paese, in particolare negli ultimi giorni, con i numeri che ...

