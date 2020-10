Milan, idea Thauvin: va in scadenza nel 2021 (Di venerdì 9 ottobre 2020) MilanO - Il Milan ha rimandato a gennaio delle operazioni che avrebbe potuto chiudere nei giorni finali del mercato . La caccia al difensore si riaprirà solo se non ci saranno le giuste garanzie da ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020)O - Ilha rimandato a gennaio delle operazioni che avrebbe potuto chiudere nei giorni finali del mercato . La caccia al difensore si riaprirà solo se non ci saranno le giuste garanzie da ...

max74volpato : Nel giro di un'ora dalla disperazione alla gioia di essere in mano ad Elliott. Capisco che è difficile dare una opi… - sportli26181512 : Milan, idea Thauvin: va in scadenza nel 2021: Il Marsiglia valuta l'esterno, partito forte in questa stagione, 15 m… - SimoNoveOtto : @fidax92 Io rimango dell'idea che nonostante le ottime potenzialità AL MOMENTO per un milan che punta la CL lui sia… - jeanloupverdier : @FrankRN10 @carloleccardi @CalcioFinanza la Juve ha un debito elevato ma ha già lo Stadio di proprietà, hai idea di… - BDrummm : @Frances25027048 @LucianoMoggi Sarebbe un bel vedere????. Le ultime italiane più simili alla tua idea possono essere… -