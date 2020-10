Mattarella,nobel a Wfp conferma alto valore dell'Onu (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 09 OTT - "L'assegnazione del Premio nobel al WFP rappresenta un'ulteriore conferma dell'alto valore del sistema delle Nazioni Unite e della necessità di mantenere e promuovere un ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 09 OTT - "L'assegnazione del Premioal WFP rappresenta un'ulterioredel sistemae Nazioni Unite ea necessità di mantenere e promuovere un ...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Direttore Esecutivo del World Food Programme, David Beasley, il seguente messaggio: "Ho il piacere di porgere a lei e a tutto il ...

