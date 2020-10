Mattarella sul Covid: 'Tenere aperta l'Italia è responsabilità comune' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Intervenuto sul tema Coronavirus e lockdown in un incontro con la nuova Presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella detta la linea ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 ottobre 2020) Intervenuto sul tema Coronavirus e lockdown in un incontro con la nuova Presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou, il presidente della Repubblica Sergiodetta la linea ...

luigidimaio : Le parole del presidente Mattarella sul #MadeInItaly danno forza al percorso intrapreso da tempo e con convinzione… - mennasesto : RT @jacopo_iacoboni: Complimenti a Mario Fracassi, sindaco leghista di Pavia, che ha chiesto a Mattarella la cittadinanza per Danielle Mada… - BomprezziMarco : RT @jacopo_iacoboni: Complimenti a Mario Fracassi, sindaco leghista di Pavia, che ha chiesto a Mattarella la cittadinanza per Danielle Mada… - ZenatiDavide : Mattarella: «Tenere aperto richiede la responsabilità di tutti»: «La libertà non è un fatto esclusivamente individu… - globalistIT : -