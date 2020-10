Maltempo, Aipo: “La piena del Po verso l’esaurimento” (Di venerdì 9 ottobre 2020) La piena del Po causata dai temporali delle scorse settimane si avvia ormai a conclusione. Lo comunica l’Aipo, l’Agenzia interregionale che con oggi conclude l’aggiornamento di questa ondata autunnale. Il colmo della piena del Po, spiegano i tecnici, è passato ieri mattina, 8 ottobre, nel tratto terminale e del delta del fiume con valori di criticità moderata. I livelli sono in calo. Ad Ariano (Rovigo) e Cavanella (Venezia) rimarranno oltre la soglia di criticità ordinaria (livello 1) ancora fino a domani, per poi rientrare sotto le soglie di criticità, come già avvenuto nel resto dell’asta fluviale.L'articolo Maltempo, Aipo: “La piena del Po verso l’esaurimento” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ladel Po causata dai temporali delle scorse settimane si avvia ormai a conclusione. Lo comunica l’, l’Agenzia interregionale che con oggi conclude l’aggiornamento di questa ondata autunnale. Il colmo delladel Po, spiegano i tecnici, è passato ieri mattina, 8 ottobre, nel tratto terminale e del delta del fiume con valori di criticità moderata. I livelli sono in calo. Ad Ariano (Rovigo) e Cavanella (Venezia) rimarranno oltre la soglia di criticità ordinaria (livello 1) ancora fino a domani, per poi rientrare sotto le soglie di criticità, come già avvenuto nel resto dell’asta fluviale.L'articolo: “Ladel Pol’esaurimento” MeteoWeb.

CASALE MONFERRATO - L'amministrazione di Casale Monferrato che la viabilità minore della frazione di Terranova, danneggiata dal maltempo dello scorso fine ...

Maltempo: Aipo, Po sotto livelli critici a monte di Piacenza

Il colmo della piena del Po è in graduale decrescita: su tutto il tratto piemontese e lombardo a monte di Piacenza i livelli del fiume sono tornati sotto le soglie di criticità, mentre il transito att ...

Il colmo della piena del Po è in graduale decrescita: su tutto il tratto piemontese e lombardo a monte di Piacenza i livelli del fiume sono tornati sotto le soglie di criticità, mentre il transito att ...