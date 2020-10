Juve-Napoli, recupero e cambio di regole: la possibile data a pochi giorni da Inter-Juve (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ora si studia un accordo con le regioni in base al quale queste si impegnano a non Interferire con il protocollo. Juve-Napoli verso il rinvio Leggi su 90min (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ora si studia un accordo con le regioni in base al quale queste si impegnano a nonferire con il protocollo.verso il rinvio

SkySport : Juve Napoli, Giudice Sportivo rinvia la decisione sulla partita a settimana prossima - forumJuventus : Asl Torino: 'Comportamento Juve esemplare, non spetta a noi intervenire come hanno fatto a Napoli, il protocollo è… - ZZiliani : Il capolavoro è il Napoli che doveva andare a Torino e giocare contro la Juve domenica senza farsi remore mentre pr… - Zelgadis265 : RT @tuttosport: #Juve-#Napoli, inciucio parte seconda: il 3-0 si allontana - SgtAladin : RT @massimozampini: Il caso Juventus-Napoli a parti invertite. (Pezzo settimanale per #williamhillnews) -