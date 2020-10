In difficoltà sulla ferrata degli alpini di Pontebba: soccorse 2 donne (Di venerdì 9 ottobre 2020) La roccia e il cavo metallico della via ferrata erano bagnati a causa delle piogge dei giorni scorsi e hanno reso piu difficile il superamento di un tratto strapiombante. Due donne di Colloredo di Monte Albano e di Buia, rispettivamente del 1969 e del 1996, si sono bloccate a una trentina di metri dal suolo lungo la via ferrata degli alpini che stavano risalendo in compagnia di un amico. Qui lo scorso maggio era successo un episodio simile, perché è un punto in cui il percorso si verticalizza, aumenta l’esposizione e comporta maggior forza nelle braccia. Il punto da superare era in questo caso reso più difficoltoso a causa della roccia bagnata, che faceva perdere aderenza a mani e piedi e comunque non era ormai semplice neppure tornare indietro, per lo stesso motivo, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 ottobre 2020) La roccia e il cavo metallico della viaerano bagnati a causa delle piogge dei giorni scorsi e hanno reso piu difficile il superamento di un tratto strapiombante. Duedi Colloredo di Monte Albano e di Buia, rispettivamente del 1969 e del 1996, si sono bloccate a una trentina di metri dal suolo lungo la viache stavano risalendo in compagnia di un amico. Qui lo scorso maggio era successo un episodio simile, perché è un punto in cui il percorso si verticalizza, aumenta l’esposizione e comporta maggior forza nelle braccia. Il punto da superare era in questo caso reso più difficoltoso a causa della roccia bagnata, che faceva perdere aderenza a mani e piedi e comunque non era ormai semplice neppure tornare indietro, per lo stesso motivo, ...

