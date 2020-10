Il Grande Fratello Vip si allunga di due mesi: la finale sarà lunedì 8 febbraio (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip si allunga, è ufficiale. Il portale Blogo dopo aver parlato di “allungamento fino a gennaio” oggi ha rettificato svelando che la finale è già stata fissata per lunedì 8 febbraio, andando a chiudere di fatto due mesi dopo quanto previsto. “La quinta edizione del Grande Fratello vip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre 2020 si allunga di ben due mesi. Siamo in grado di darvi notizia che la finale della quinta edizione del Grande Fratello vip andrà in scena lunedì 8 febbraio 2021, naturalmente in diretta da Cinecittà in ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 ottobre 2020) IlVip si, è ufficiale. Il portale Blogo dopo aver parlato di “mento fino a gennaio” oggi ha rettificato svelando che laè già stata fissata per lunedì 8, andando a chiudere di fatto duedopo quanto previsto. “La quinta edizione delvip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre 2020 sidi ben due. Siamo in grado di darvi notizia che ladella quinta edizione delvip andrà in scena lunedì 82021, naturalmente in diretta da Cinecittà in ...

Socialite e personaggio televisivo, Patrizia De Blanck è tra i concorrenti già cult del Grande Fratello Vip 2020. È conosciuta come "la contessa" per le sue origini nobili. La nuova edizione del ...

Tommaso Zorzi Grande Fratello Vip 2020: Tommaso Zorzi, influencer milanese e protagonista di alcuni dei programmi più amati soprattutto dai più giovani- come "Riccanza" di MTV, "Pechino Express" e ...

