Il distributore automatico che vende la droga, lo stratagemma (VIDEO) (Di venerdì 9 ottobre 2020) È accaduto durante delle verifiche presso i negozi di smart drugs, quei prodotti che contengono sostanze a base di varietà di canapa I Carabinieri del NAS hanno condotto delle verifiche a Catania presso i negozi di smart drugs, quei prodotti che contengono sostanze a base di varietà di canapa, a bassissima azione stupefacente. I militari … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) È accaduto durante delle verifiche presso i negozi di smart drugs, quei prodotti che contengono sostanze a base di varietà di canapa I Carabinieri del NAS hanno condotto delle verifiche a Catania presso i negozi di smart drugs, quei prodotti che contengono sostanze a base di varietà di canapa, a bassissima azione stupefacente. I militari … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RiccardoGatti : In un distributore di cannabis light c'era droga 'vera' - manu_etoile : RT @Ettore572: Droga: distributore automatico dosi stupefacente, un arresto - Ettore572 : Droga: distributore automatico dosi stupefacente, un arresto - robertaguarducc : RT @Agenzia_Italia: In un distributore di cannabis light c'era droga 'vera' - Agenzia_Italia : In un distributore di cannabis light c'era droga 'vera' -