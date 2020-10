GF Vip | la Marchesa d’Aragona contro Patrizia De Blanck – VIDEO

Leggi su chedonna

(Di sabato 10 ottobre 2020) LaD’Aragona è entrata al GF Vip per un nuovo e acceso confronto conDesulla sua nobiltà. Al GF Vip durante la diretta di questa sera è avvenuto uno dei confronti più accesi di sempre. No, non stiamo parlando di quella tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi, ce ne sono … L'articolo GF Vip: lad’AragonaDeè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it