Eleonora Daniele furiosa contro una sua inviata | la interrompe e la rimprovera in diretta | gelo in studio

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Storie italiane” il programma condotto dalla bravissima e neo mammaè molto seguito e amato e la stessapiace molto perché, pur essendo rigorosa e precisa, è anche molto sensibile e attenta ai suoi ospiti e alle storie che racconta che siano di vip o di gente comune. L’emergenza covid e le restrizioni imposte dal governo Purtroppo, l’emergenza covid non è ancora terminata e , appunto, il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino a fine gennaio. La situazione contagi non accenna a calmarsi e i dati soni allarmanti anche se, rispetto a marzo, i medici sanno meglio destreggiarsi con sintomi e terapie e il numero degli asintomatici è decisamente superiore a quello degli asintomatici gravi. In ogni caso, la guardia ...

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Torniamo a parlare dell'omicidio di Lecce, a #Pomeriggio5 le immagini esclusive dell'assassino di Daniele ed Eleonora http… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Partiamo subito con l'omicidio di Daniele e Eleonora, è stato trovato un altro biglietto del killer: un canovaccio di tutt… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Al centro della puntata di stasera di @QuartoGrado la confessione del killer di Eleonora e Daniele e la sentenza sul ca… - PugliaStream : «Arrabbiato perché respinto»: De Marco spiega l'uccisione di Eleonora e Daniele. Il progetto maturato da agosto - guglielmo75 : @ivanburatti Magari ne parlerà anche Eleonora Daniele -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele

BORTIGALI. Sarà corsa a due per la conquista del municipio di Bortigali. Sono due gli schieramenti che scendono in campo in vista del rinnovo del consiglio comunale in programma per il 25 e 26 ottobre ...Buon compleanno Vittorio Mangili, Dario Fertilio, Federica Sciarelli… …Ottavia Piccolo, Alessandro Meluzzi, Dario Manera, David Cameron, Lorenza Mario, ...