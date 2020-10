Dormono in macchina per fare il tampone. L'odissea al drive-in Covid (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si mettono in fila all'1 di notte e Dormono in macchina per poter fare il tampone il mattino dopo. Non è fantascienza ma quello che sta avvenendo in queste ore a Roma, nel drive in di Labaro. Piazza Pulita lo racconta nel servizio andato in onda su La7. Roma, drive in di Labaro, 5 del mattino. Il primo della fila è arrivato all'1.40 di notte e aspetterà oltre 7 ore per poter fare il tampone per il Covid. Intanto la coda si allunga per chilometri, ma fino a un massimo di 350 tamponi.@MicaelaFarroccohttps://t.co/05z76N0wIZ — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) October 9, 2020 Sono tante i romani che devono sottoporsi al secondo tampone per poter tornare al lavoro ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si mettono in fila all'1 di notte einper poterilil mattino dopo. Non è fantascienza ma quello che sta avvenendo in queste ore a Roma, nelin di Labaro. Piazza Pulita lo racconta nel servizio andato in onda su La7. Roma,in di Labaro, 5 del mattino. Il primo della fila è arrivato all'1.40 di notte e aspetterà oltre 7 ore per poterilper il. Intanto la coda si allunga per chilometri, ma fino a un massimo di 350 tamponi.@MicaelaFarroccohttps://t.co/05z76N0wIZ — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) October 9, 2020 Sono tante i romani che devono sottoporsi al secondoper poter tornare al lavoro ...

Si mettono in fila all'1 di notte e dormono in macchina per poter fare il tampone il mattino dopo. Non è fantascienza ma quello che sta avvenendo in queste ore a Roma, nel drive in di Labaro. Piazza ...

