Covid, cosa cambia in ristoranti, bar e parrucchieri? Nuove linee guida (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono state varate le Nuove linee guida per la apertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Ecco cosa cambia per ristoranti, pub, parrucchieri, centri estetici e negozi. Le Nuove linee guida sono state varate giovedì 8 ottobre dalla Conferenza delle regioni. Il documento, articolato in schede sulle singole attività, dovrebbe completare le indicazioni universali già … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono state varate leper la apertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Eccoper, pub,, centri estetici e negozi. Lesono state varate giovedì 8 ottobre dalla Conferenza delle regioni. Il documento, articolato in schede sulle singole attività, dovrebbe completare le indicazioni universali già … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

insopportabile : Questa cosa del complotto sulla finta epidemia di Covid ci sta distraendo dalle scie chimiche degli aerei di Bill G… - Corriere : ?? A cosa attribuire il boom di contagi? «Principalmente all’incremento del tasso di mobilità della popolazione, all… - TizianaFerrario : più guardo questo video e più sono perplessa per le affermazioni vaghe che contiene. Si parla di una cura miracolos… - CTAMELLINI : @Lucio_freni @j_pamyy @xavier67 La mascherina al collo non è una cosa igienica. La parte esterna si sporca e, ripos… - GiuseppeIsnardi : RT @Karm3nB: @valy_s Capito come contano i ricoveri da Covid? Lo dice da tempo Zangrillo: vai in ospedale per infarto ti fanno il tampone o… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cosa Covid in rapida crescita in Italia: cosa sta succedendo, l’analisi Corriere della Sera Sanificazione dei negozi ai tempi del Covid-19

Da quando abbiamo a che fare con l’emergenza sanitaria del Covid-19, la nostra vita è cambiata tantissimo ... Soprattutto quando si ha un punto vendita con una superficie ampia, la cosa giusta da fare ...

Coronavirus Venezia, triplicati ricoveri in un mese. Positività in Veritas

Coronavirus Venezia che oggi presenta ... dal virus o con il virus sono triplicati rispetto a settembre e quadruplicati rispetto ad agosto. La cosa non può non far riflettere in quanto i dati sui ...

Da quando abbiamo a che fare con l’emergenza sanitaria del Covid-19, la nostra vita è cambiata tantissimo ... Soprattutto quando si ha un punto vendita con una superficie ampia, la cosa giusta da fare ...Coronavirus Venezia che oggi presenta ... dal virus o con il virus sono triplicati rispetto a settembre e quadruplicati rispetto ad agosto. La cosa non può non far riflettere in quanto i dati sui ...