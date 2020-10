Coronavirus Campania | De Luca | “Oltre il 90% dei positivi è asintomatico”

(Di venerdì 9 ottobre 2020), De: “Oltre il 90% deiè asintomatico”. Sono stati circa 700 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore Ilsta tornando a sollevare la stessa preoccupazione in Italia della scorso inverno. I numeri dei contagi sono in preoccupante rialzo e stanno seguendo l’andamento già riscontrato nel resto d’Europa. Stanno cambiando … L'articolo, De: “Oltre il 90% deiè asintomatico” proviene da .

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,7% Regioni con… - fanpage : Gli ospedali #COVID19 voluti da De Luca sono costati 18 milioni di euro con l'obiettivo di fronteggiare l'epidemia… - LegaSalvini : DE LUCA, IMPARA E VERGOGNATI - kebilu : RT @CdT_Online: #coronavirus Obbligo di quarantena per chi rientra da diverse zone di #Italia, #Francia e #Germania: ecco l'elenco completo… - Francesco_Riz : RT @Antonio_Caramia: ??Variazione #attualmentepositivi nelle ultime 24h?? ??Aumentano in tutte le regioni ??Terapie intensive #Lazio +7 #Ligu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

MONTE DI PROCIDA – Anche oggi centinaia di contagi in Campania. Il numero dei positivi sale pure nell’area flegrea. E il sindaco di Monte di Procida annuncia misure dure atte a contrastare nuovi casi ...Coronavirus, chiusura regioni e zone rosse ... di persone che possono frequentare attività sportiva in luoghi chiusi. Anche il presidente della Campania De Luca, non ha escluso la possibilità di ...