Cassa integrazione, la promessa del Ministro Gualtieri: “La prolunghiamo” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Intervenuto in tv, il Ministro dell’Economia ha parlato della necessità di sostenere i lavoratori dei settori maggiormente colpiti dalla crisi e promette nuove misure. Ministro Gualtieri (Facebook)Il Ministro dell Economia, Roberto Gualtieri, ospite della trasmissione tv “Porta a porta”, ha parlato dell’attuale situazione economica italiana, concentrandosi sulla questione Cassa integrazione che da mesi tormenta i lavoratori dipendenti italiana. Il provvedimento, dunque la Cassa integrazione, spiega Speranza, sarà prolungata, per quei settori che maggiormente colpiti dalla crisi. Martoriati dal Covid19, per la mancanza di lavoro . Per quei casi, sarà previsto un prolungamento ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Intervenuto in tv, ildell’Economia ha parlato della necessità di sostenere i lavoratori dei settori maggiormente colpiti dalla crisi e promette nuove misure.(Facebook)Ildell Economia, Roberto, ospite della trasmissione tv “Porta a porta”, ha parlato dell’attuale situazione economica italiana, concentrandosi sulla questioneche da mesi tormenta i lavoratori dipendenti italiana. Il provvedimento, dunque la, spiega Speranza, sarà prolungata, per quei settori che maggiormente colpiti dalla crisi. Martoriati dal Covid19, per la mancanza di lavoro . Per quei casi, sarà previsto un prolungamento ...

CottarelliCPI : A breve l'Italia riceverà dall'Europa 27 miliardi di prestiti a sostegno della Cassa Integrazione. Una giustificazi… - PaoloGentiloni : La prima grande emissione di bond europei sarà social. I 100 miliardi di #Sure per difendere il lavoro con strument… - MinLavoro : DL #Covid_19, @CatalfoNunzia: 'Prorogati al 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande di cassa integr… - MorrisinMilan : RT @CottarelliCPI: A breve l'Italia riceverà dall'Europa 27 miliardi di prestiti a sostegno della Cassa Integrazione. Una giustificazione i… - uandarin : Saras nella bufera, non solo cassa integrazione: nella raffineria dei Moratti si cerca il petrolio dell’Isis |… -