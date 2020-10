Bordoni: problema sicurezza stradale all’Infernetto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Questa la nota del consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni: “sicurezza stradale, all’Infernetto residenti preoccupati, auto a tutta velocita’ per il quartiere. Non sono piu’ accettabili rinvii e scaricabarile, si proceda immediatamente con interventi strutturali.” “La recente tragedia in cui e’ rimasto vittima un quattordicenne e’ stata uno shock per tutti gli abitanti della zona, le Istituzioni locali avevano promesso maggiori controlli, tuttavia dal territorio prosegue incessante la scia di segnalazioni dovute al persistere di una situazione di pericolo: molti automobilisti continuano a sfrecciare per le vie interne dell’Infernetto non curanti di quanto accaduto aumentando il rischio che un simile episodio abbia a ripetersi. Ho scritto alla ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Questa la nota del consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide: “, all’Infernetto residenti preoccupati, auto a tutta velocita’ per il quartiere. Non sono piu’ accettabili rinvii e scaricabarile, si proceda immediatamente con interventi strutturali.” “La recente tragedia in cui e’ rimasto vittima un quattordicenne e’ stata uno shock per tutti gli abitanti della zona, le Istituzioni locali avevano promesso maggiori controlli, tuttavia dal territorio prosegue incessante la scia di segnalazioni dovute al persistere di una situazione di pericolo: molti automobilisti continuano a sfrecciare per le vie interne dell’Infernetto non curanti di quanto accaduto aumentando il rischio che un simile episodio abbia a ripetersi. Ho scritto alla ...

