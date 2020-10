Bimba muore intrappolata in auto, il papà non la salva | Il motivo è agghiacciante (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una vera tragedia quella della Bimba che muore intrappolata in auto e il papà non fa nulla per salvarla e agli agenti dice che sta bene Un fatto di cronaca terribile arriva dall’America e più precisamente Los Angeles, in California, negli Stati Uniti D’America. Un atroce gesto che ha commosso e indignato nello stesso tempo … L'articolo Bimba muore intrappolata in auto, il papà non la salva Il motivo è agghiacciante proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una vera tragedia quella dellacheine il papà non fa nulla perrla e agli agenti dice che sta bene Un fatto di cronaca terribile arriva dall’America e più precisamente Los Angeles, in California, negli Stati Uniti D’America. Un atroce gesto che ha commosso e indignato nello stesso tempo … L'articoloin, il papà non laIlproviene da YesLife.it.

