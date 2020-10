Uomini e Donne oggi: Lucrezia sceglie Armando, ma insospettisce (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo la delusione di Gemma Galgani, oggi a Uomini e Donne il pubblico vedrà protagonisti gli altri volti del programma. La dama torinese ha dovuto affrontare dei momenti davvero complicati all’interno dello studio, dove ha scoperto che in realtà la sorpresa che aveva preparato non aveva ottenuto i risultati sperati. Infatti, Paolo ha scelto di … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo la delusione di Gemma Galgani,il pubblico vedrà protagonisti gli altri volti del programma. La dama torinese ha dovuto affrontare dei momenti davvero complicati all’interno dello studio, dove ha scoperto che in realtà la sorpresa che aveva preparato non aveva ottenuto i risultati sperati. Infatti, Paolo ha scelto di … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : #Salvini: per le importanti comunali dell'anno prossimo nelle grandi città italiane chiederemo di candidarsi a donn… - giomalago : Una storia lunga 100 anni fatta di donne e di uomini che hanno reso grande una Federazione, campionesse e campioni… - matteosalvinimi : Sempre dalla parte delle nostre donne e uomini in divisa, dalla parte dell'ordine e della legalità. - _Afrodite_A : @carloraffaeleis No, no, è questione proprio di uomini e donne. Perché moltissimi uomini sono stati abituati a prev… - olandesivolanti : RT @misp4ro: quando gli uomini sono insieme senza donne intorno mi fanno paura per quanto arrivano a fare schifo -