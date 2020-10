Ultime Notizie Roma del 08-10-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus apertura il premier Giuseppe Conte ribadisce come il punto di forza nella gestione della pandemia c’è stato quello del dialogo con le regioni Il commissario Arcuri dice sta concludendo La gara per 5 milioni di test rapidi che saranno messi a disposizione dei medici di famiglia Intanto in attesa di dati aggiornati oggi e balzo dei contagi in Italia 3678 in un giorno un incremento che non si registrava da metà aprile in Veneto + 491 casi in un giorno più che impennata parlerei di salita controllata dice il viceministro sileri scatta l’obbligo delle mascherine all’aperto multe da 400 a €1000,50 mentre i lavoratori metalmeccanici faranno 6 ore di sciopero a sostegno del rinnovo contrattuale 4 ore sono state fissate per il 5 ...