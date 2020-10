Seri problemi con l’app Poste con errore GC01, non funziona neanche il sito (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un inizio di questo giovedì 8 ottobre caratterizzato da problemi con l’app Poste ma pià in generale anche con il sito dello stesso istituto privato finanziario. Non funziona l’accesso alla propria area personale e si visualizzano degli specifici messaggi di errore come quello GC01, ma non solo. La situazione è in continuo divenire ma per ora gli utenti sembrano proprio tagliati fuori da un gran numero di servizi. Le segnalazioni delle anomalie sono nell’ordine delle centinaia già al momento di questa pubblicazione e sono tutte riportate dal servizio Downdetector. Effettuando delle prove di accesso in redazione, le anomalie che si verificano sui servizi online di Poste sembrano essere di varia natura ma tutte egualmente ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un inizio di questo giovedì 8 ottobre caratterizzato dacon l’appma pià in generale anche con ildello stesso istituto privato finanziario. Nonl’accesso alla propria area personale e si visualizzano degli specifici messaggi dicome quello, ma non solo. La situazione è in continuo divenire ma per ora gli utenti sembrano proprio tagliati fuori da un gran numero di servizi. Le segnalazioni delle anomalie sono nell’ordine delle centinaia già al momento di questa pubblicazione e sono tutte riportate dal servizio Downdetector. Effettuando delle prove di accesso in redazione, le anomalie che si verificano sui servizi online disembrano essere di varia natura ma tutte egualmente ...

Ozgur_Ezgi79 : @Mary96231807 Sì Mery , infatti lui ha scritto che ha accolto le loro richieste, loro si sono distinte da tutte per… - emrac28 : non voglio buttare ne frecciatine e ne niente. Ma penso che avete seri problemi,seguo la serie dalla 3 puntata,e no… - CalistriSilvio : RT @Corriere_Salute: Avere il colesterolo alto durante l’adolescenza o da ventenni aumenta il rischio di subire infarto, ictus, eventi card… - CarmineCosenza : @PedrottiBarbara Chi non fa lo zoom, ha seri problemi! - walter_sibari : @dani61d @odessa_966 @LegaSalvini IN ITALIA ABBIAMO GIA' MOLTI PROBLEMI E PER GIUNTA MOLTI SERI !! QUINDI, NON POSS… -

Ultime Notizie dalla rete : Seri problemi Seri problemi con l'app Poste con errore GC01, non funziona OptiMagazine Il bello delle riserve. La Nazionale di Mancini fa sempre sul serio

C'era curiosità per vedere l'Italia sperimentale di Mancini, quella che apriva la campagna di ottobre degli azzurri. Certo, la Moldova ha mostrato limiti tecnici imbarazzanti, ma il ct ha avuto le ris ...

Dell’Agnello: "Tigers, facciamo già sul serio"

L’ala forte scalda i motori: "Cresciamo fisicamente, stiamo imparando a conoscerci e fin da ora mettiamo ferocia su ogni pallone" ...

C'era curiosità per vedere l'Italia sperimentale di Mancini, quella che apriva la campagna di ottobre degli azzurri. Certo, la Moldova ha mostrato limiti tecnici imbarazzanti, ma il ct ha avuto le ris ...L’ala forte scalda i motori: "Cresciamo fisicamente, stiamo imparando a conoscerci e fin da ora mettiamo ferocia su ogni pallone" ...