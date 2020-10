"Senza parole, tu non mi usi". D'Urso, rabbia mai vista: aggressione-farsa, vip massacrato (Di giovedì 8 ottobre 2020) Altissima tensione a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, dove la conduttrice è tornata a parlare della presunta aggressione omofoba di cui sarebbe stato vittima l'influencer Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Tra gli ospiti in studio Soleil Sorge, ex amica di Iconize, la quale ha raccontato: "Io e Marco alias Iconize eravamo amici. Ho dei suoi messaggi che farebbero capire che non è stato aggredito, ma si è colpito da solo". Dunque Alberto, amico di Solei, ha aggiunto: "Ho saputo che si è colpito con un surgelato". Insomma, tutta una farsa. E la D'Urso si mostra convinta del fatto che di farsa si è trattato: "Da 13 anni mi batto contro l'omofobia - ha premesso -. Ho ospitato Iconize pensando fosse stato vittima di un attacco omofobo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Altissima tensione a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'in onda su Canale 5, dove la conduttrice è tornata a parlare della presuntaomofoba di cui sarebbe stato vittima l'influencer Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Tra gli ospiti in studio Soleil Sorge, ex amica di Iconize, la quale ha raccontato: "Io e Marco alias Iconize eravamo amici. Ho dei suoi messaggi che farebbero capire che non è stato aggredito, ma si è colpito da solo". Dunque Alberto, amico di Solei, ha aggiunto: "Ho saputo che si è colpito con un surgelato". Insomma, tutta una. E la D'si mostra convinta del fatto che disi è trattato: "Da 13 anni mi batto contro l'omofobia - ha premesso -. Ho ospitato Iconize pensando fosse stato vittima di un attacco omofobo. ...

matteosalvinimi : PORRO SENZA GIRI DI PAROLE: 'SE QUEL CA**ONE DI DE LUCA SI FOSSE OCCUPATO DEGLI OSPEDALI, LA CAMPANIA NON SAREBBE L… - pdnetwork : Quanto ha fatto la destra alla Camera è vergognoso: ha boicottato prima, ed esultato poi, per aver fatto mancare un… - AndreaOrlandosp : La mafia non ha mai avuto ne coraggio ne sensibilità. Ha ucciso donne e bambini,lavoratori inermi, servitori dello… - fremo03893514 : RT @saraosalvatore: Un amico artigiano toscano si è lamentato con me della eccessiva tassazione ma mi ha detto di aver votato la Bonino cio… - Exnar101 : RT @maurobiani: #Covid_19 Senza parole. Oggi su @repubblica -