Scozia-Inghilterra under 19 è il primo caso di partita interrotta per Covid (Di giovedì 8 ottobre 2020) La partita tra le rappresentative under 19 di Scozia e Inghilterra è il primo caso di partita interrotta a causa del coronavirus. Non annullata, non rinviata: sospesa al 43′ del primo tempo sul risultato di 3-1 L’amichevole internazionale al St George’s Park a, iniziata alle 14, è stata fermata dall’arbitro è stato informato che un membro dello staff di una delle due squadre era risultato positivo. Secondo i quotidiani scozzesi l’arbitro non ci ha pensato su due volte e ha interrotto la partita per evitare ulteriori contatti tra i giocatori in campo, ormai a rischio contagio. England U19s v Scotland U19s abandoned. Eng 3-1 up at half-time and players waiting to go ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Latra le rappresentative19 diè ildia causa del coronavirus. Non annullata, non rinviata: sospesa al 43′ deltempo sul risultato di 3-1 L’amichevole internazionale al St George’s Park a, iniziata alle 14, è stata fermata dall’arbitro è stato informato che un membro dello staff di una delle due squadre era risultato positivo. Secondo i quotidiani scozzesi l’arbitro non ci ha pensato su due volte e ha interrotto laper evitare ulteriori contatti tra i giocatori in campo, ormai a rischio contagio. England U19s v Scotland U19s abandoned. Eng 3-1 up at half-time and players waiting to go ...

napolista : #Scozia-Inghilterra under 19 è il primo caso di partita interrotta per Covid L’arbitro dell’amichevole, informato… - marcomazzo : @SkyTG24 Inghilterra e Galles, mancano i dati di Scozia e Ulster per completare UK, come mai? - AndreaPintore5 : @fabio200908 In francia oltre a Parigi anche molte altre città hanno chiuso già tutto.. ora anche in Scozia, prossi… - titania_usa : @riconoscibile @colmarn @luigitesta87 Per l’Italia sono d’accordissimo. Ma Scozia? Irlanda? Inghilterra? Brasile? M… - laRoyalBlood_ : Madonna, dal prossimo anno qui in Inghilterra i 2003 e 2004 iniziano l’università e in Scozia da quest’anno anche i… -

Ultime Notizie dalla rete : Scozia Inghilterra La Scozia sceglie il mini-lockdown | il manifesto Il Manifesto Corte boccia lockdown imposto a Madrid: "Lede diritti fondamentali". Europa oltre 6 milioni di casi

La Municipalità della Capitale fa ricorso e vince contro il governo. Nonostante questo, la presidente della Comunità madrilena s'appella ai cittadini: "Non lasciate la città, vareremo altre misure equ ...

I blocchi a livello locale non funzionano, Regno Unito pronto a nuove misure anticovid

I blocchi e le restrizioni imposte a livello locale nel Regno Unito non funzionano e non stanno dando i risultati sperati e ora nel Paese si riapre la discussione su quali altre misure anticovid adott ...

La Municipalità della Capitale fa ricorso e vince contro il governo. Nonostante questo, la presidente della Comunità madrilena s'appella ai cittadini: "Non lasciate la città, vareremo altre misure equ ...I blocchi e le restrizioni imposte a livello locale nel Regno Unito non funzionano e non stanno dando i risultati sperati e ora nel Paese si riapre la discussione su quali altre misure anticovid adott ...