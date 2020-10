Sandro Abate | Lopez alla carica per l’esordio | “Vogliamo dire la nostra”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ countdown per l’esordio in campionato della. Domani sera, ore 20.45, la compagine irpina sfiderà all’Opening di Salsomaggiore l’Acqua&Sapone Pescara.vigilia del match il tecnico Fabiànha fatto il punto: “Veniamo da una situazione difficile. Abbiamo osservato in maniera rigida il protocollo sanitario. Siamo ben consapevoli che affrontiamo una squadra che punta allo scudetto – dice – Noi vogliamola nostra in questo campionato. Le potenzialità ci sono tutte per poter far bene. Le fatidiche griglie sono importanti, ma l’ultima parola spetta al campo”. “La squadra è entusiasta di questo nuovo inizio – conferma ...