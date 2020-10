Riforma pensioni con legge delega, che significa esattamente? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se ne sta parlando in questi giorni di una Riforma pensioni con la legge delega. In vista della scadenza della quota 100 il 31 dicembre 2021, infatti, è necessario intervenire con l’introduzione di una misura flessibile che permetta di evitare lo scalone di 5 anni che, inevitabilmente si verrebbe a creare. Riforma pensioni con legge delega Il prossimo 14 ottobre ci sarà un incotro tra tecnici e sindacati per discutere sulla quota 100 che il Parlamento vorrebbe conservare, almeno nelle sue linee guida, mentre il Governo Conte punta alla cancellazione totale della misura alla sua scadenza anche a causa delle pressioni di Bruxelles che ha chiesto al premier di abolire sia la quota 100 che il reddito di cittadinanza. Qusto il ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se ne sta parlando in questi giorni di unacon la. In vista della scadenza della quota 100 il 31 dicembre 2021, infatti, è necessario intervenire con l’introduzione di una misura flessibile che permetta di evitare lo scalone di 5 anni che, inevitabilmente si verrebbe a creare.conIl prossimo 14 ottobre ci sarà un incotro tra tecnici e sindacati per discutere sulla quota 100 che il Parlamento vorrebbe conservare, almeno nelle sue linee guida, mentre il Governo Conte punta alla cancellazione totale della misura alla sua scadenza anche a causa delle pressioni di Bruxelles che ha chiesto al premier di abolire sia la quota 100 che il reddito di cittadinanza. Qusto il ...

