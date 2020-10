Pence vs Harris | dibattere da esseri umani si può

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo il battibecco tra Trump e Biden del 29 settembre, i vice Mikee Kamalaci hanno fatto riconquistare la fiducia nell’arte della disputa. Le migliori armi retoriche? La brachilogia die la metalepsi di.Mikeispira fiducia per i suoi toni pacati e il suo aspetto sobrio, molto diverso dal suo anomalo e ingombrante capo. Kamalaè pronta nel ribattere colpo su colpo, sfoderando un sorriso ironico, ma non aggressivo, e una prontezza che ne sottolinea la giovane età, rispetto al suo attempato capo.Il dibattito dei vice, che si è tenuto questa notte a Salt Lake City, ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo, dimostrandoci che l’arte della disputa come palestra per le idee non è ancora morta. Qualche passaggio ...