Nobel, premiate le regine del Dna: Charpentier e Doudna (Di giovedì 8 ottobre 2020) E' arrivato il Nobel alle due scienziate che hanno messo a punto la tecnica del taglia-incolla del Dna, aprendo la strada a molte terapie un tempo impossibili E' arrivato finalmente il Nobel a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, le due scienziate che hanno messo a punto la tecnica del taglia-incolla del Dna, che permette di riscrivere il codice della vita, aprendo la strada a molte terapie un tempo impossibili. Dalla sua istituzione, nel 1901, questo premio è stato assegnato finora solo a cinque donne e mai a due insieme. "Le donne possono lasciare un segno importante nella scienza ed è cruciale che lo sappiano le ragazze che vogliono lavorare nella ricerca", ha dichiarato Charpentier, in collegamento con la sede dell'Accademia svedese delle Scienze a ...

