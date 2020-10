Niente stretta su metro e bus. Governo e Cts non ridurranno la capienza dell'80% (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quelle immagini che da giorni rimbalzano sui social non sono passate inosservate dentro al Governo. Così come la “grande preoccupazione” del direttore dello Spallanzani Francesco Vaia. E poi anche il “rischio elevato” messo nero su bianco dalla fondazione Gimbe. Sono le immagini e i relativi timori dei bus che in molte città, da Milano a Napoli, sono stati immortalati stracolmi. Tutti addossati a bordo, senza distanziamento. Una situazione già di per sé preoccupante, ancora di più ora che i contagi sono ripresi a salire. Ma gli accertamenti attivati dal ministero dei Trasporti insieme alle aziende del trasporto pubblico locale e al Comitato tecnico-scientifico dicono che al momento non è necessario ridurre la capienza massima, fissata all′80% nel Dpcm del 7 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quelle immagini che da giorni rimbalzano sui social non sono passate inosservate dentro al. Così come la “grande preoccupazione” del direttoreo Spallanzani Francesco Vaia. E poi anche il “rischio elevato” messo nero su bianco dalla fondazione Gimbe. Sono le immagini e i relativi timori dei bus che in molte città, da Milano a Napoli, sono stati immortalati stracolmi. Tutti addossati a bordo, senza distanziamento. Una situazione già di per sé preoccupante, ancora di più ora che i contagi sono ripresi a salire. Ma gli accertamenti attivati dal ministero dei Trasporti insieme alle aziende del trasporto pubblico locale e al Comitato tecnico-scientifico dicono che al momento non è necessario ridurre lamassima, fissata all′80% nel Dpcm del 7 ...

ilfoglio_it : Lotta alla poligamia e ai certificati di verginità, niente sussidi a chi non rispetta la laicità. E una stretta sul… - GiovannaLoRe3 : @PaolaMIRANDOLA Senza di Lui non vali niente e la tua vita non avrebbe alcun senso. Senza di Lui le tue ginocchia (… - mike671 : Stretta sui B&b anche in Veneto: niente sconti fiscali a chi dà in affitto più di quattro alloggi - mattinodipadova : [IL CASO B&B] Il ministro Franceschini: «Basta vantaggi a imprese mascherate» L’Ava esulta: «Fine concorrenza sleal… - nuova_venezia : [IL CASO B&B] Il ministro Franceschini: «Basta vantaggi a imprese mascherate» L’Ava esulta: «Fine concorrenza sleal… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente stretta Niente stretta su metro e bus. Governo e Cts non ridurranno la capienza dell'80% L'HuffPost Niente stretta su metro e bus. Governo e Cts non ridurranno la capienza dell'80%

Quelle immagini che da giorni rimbalzano sui social non sono passate inosservate dentro al Governo. Così come la “grande preoccupazione” del direttore dello Spallanzani Francesco Vaia. E poi anche il ...

Coronavirus in Europa: Belgio chiudono i bar, in Francia macron parla alla Nazione

Il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta in tv, ha commentato cosi’ le ultime cifre record sul coronavirus in Francia, con 18.746 casi in 24 ore ...

Quelle immagini che da giorni rimbalzano sui social non sono passate inosservate dentro al Governo. Così come la “grande preoccupazione” del direttore dello Spallanzani Francesco Vaia. E poi anche il ...Il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta in tv, ha commentato cosi’ le ultime cifre record sul coronavirus in Francia, con 18.746 casi in 24 ore ...